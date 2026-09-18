Villarruel respondió con un meme de Maradona a las críticas de Martín Menem

La interna entre Victoria Villarruel y el núcleo político del Gobierno sumó un nuevo capítulo luego de que la vicepresidenta respondiera con ironía a las críticas del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Durante una entrevista, Menem cuestionó el posicionamiento político de Villarruel y aseguró que existe una distancia cada vez mayor entre la titular del Senado y La Libertad Avanza.

“La vicepresidenta no tiene la agenda de la gente que la votó. Hay una disociación ahí”, sostuvo.

El riojano agregó que, a su entender, Villarruel “fue votada para una cosa y hace y dice otra totalmente distinta” y afirmó que “no forma parte del Gobierno” ni comparte su “agenda transformadora”.

Menem también reconoció que el vínculo entre ambos es prácticamente inexistente. “He hablado en alguna oportunidad por algunos temas parlamentarios, pero en los últimos meses no he tenido contacto”, señaló.

La respuesta de Villarruel

La vicepresidenta eligió las redes sociales para responder.

Villarruel compartió en X una publicación que reproducía las declaraciones de Menem y reaccionó con un meme de Diego Armando Maradona durmiendo.

El gesto fue interpretado como una respuesta irónica y una señal de desinterés frente a los cuestionamientos del titular de Diputados.

El nuevo intercambio vuelve a exponer las diferencias entre Villarruel y el sector del oficialismo alineado con Javier Milei y Karina Milei, una relación que viene acumulando episodios de tensión durante los últimos meses.

Mientras Menem aseguró que la vicepresidenta se alejó de la agenda política del Gobierno, Villarruel optó esta vez por no responder con declaraciones y utilizó una imagen para contestar públicamente.