AUH: Toyos advirtió por el proyecto que cambia la actualización de las asignaciones

La abogada previsional cuestionó en Pelo y Barba el proyecto que modifica el mecanismo de actualización de las asignaciones familiares. Advirtió que alcanza a prestaciones destinadas a sectores vulnerables.
 
Política18/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La abogada previsional Julia Toyos advirtió este viernes en Pelo y Barba, por Aries, sobre el proyecto que modifica el mecanismo de actualización de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo.

Toyos explicó que actualmente esas prestaciones siguen el índice de movilidad vinculado a la inflación y señaló que la iniciativa busca separarlas de ese esquema para que los aumentos sean establecidos por decreto.

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“La verdad que me parece preocupante teniendo en cuenta que las asignaciones familiares abarcan a todos los ciudadanos más vulnerables”, sostuvo. Y enumeró entre ellas las asignaciones por discapacidad, nacimiento e hijos.

“La verdad que me da un poquito de miedo”, agregó al analizar la modificación. “Traten de no hacer recortes en todo lo que es la parte social porque lo único que uno hace ahí es desproteger al más vulnerables", reflexionó.

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