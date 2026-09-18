Día del Estudiante en Salta: controles en rutas, campings y tolerancia cero a las fiestas clandestinas

La Policía de Salta puso en marcha este viernes un operativo provincial por los festejos del Día del Estudiante y de la Primavera, con controles en rutas, campings, diques, plazas y otros puntos donde habitualmente se concentran jóvenes.

En diálogo con Aries, el director general de Seguridad de la Policía de Salta, Darío Guzmán, explicó que el dispositivo comenzó a las 7 de este viernes y se extenderá durante todo el fin de semana hasta las 7 de la mañana del martes 22 de septiembre.

“Van a participar todos los distritos de prevención y consiste básicamente en identificar los lugares donde se congreguen los jóvenes para festejar el Día del Estudiante”, señaló.

Para definir los puntos de mayor atención, la fuerza realiza relevamientos en diques, plazas y campings, entre otros espacios de convocatoria.

Controles en las rutas

El operativo contará además con la participación de la Policía Vial, que realizará controles en rutas nacionales y provinciales.

También trabajarán en conjunto efectivos de Drogas Peligrosas e Investigaciones, además del personal de Seguridad desplegado en cada jurisdicción.

Guzmán aclaró que no existe una prohibición general sobre los festejos, sino que el objetivo es garantizar que las actividades se desarrollen dentro del marco legal.

“Una familia puede ir a un camping, comerse un asado y pasar el fin de semana. Los chicos también lo pueden hacer. Lo que se va a controlar es, sobre todo, la ingesta de bebidas alcohólicas”, explicó.

Fiestas clandestinas, uno de los principales focos

Uno de los puntos centrales del operativo serán las fiestas clandestinas, especialmente aquellas de las que participan menores de edad.

“Estamos tratando de desalentar este tipo de actividades porque muchas veces se hacen a puertas cerradas y no se sabe qué se hace, qué se vende o qué les dan a los menores”, advirtió Guzmán.

El jefe policial pidió además la colaboración de las familias y sostuvo que los controles no reemplazan la responsabilidad de los padres.

“Necesitamos también la colaboración de los padres, que hablen con sus hijos y les digan qué se puede hacer y qué no, sobre todo con el consumo de alcohol”, expresó.

Operativo especial en El Galpón

La Policía también preparó una cobertura específica para El Galpón, donde se desarrollará la elección de la reina provincial y se espera una importante presencia de adolescentes y jóvenes.

Guzmán indicó que habrá controles vehiculares y una cobertura de seguridad organizada por el Distrito de Prevención correspondiente.

“Tenemos experiencia de que hay mucha concurrencia de menores, así que es uno de los puntos donde vamos a estar trabajando”, señaló.

Además, durante el fin de semana se realizarán controles en comercios, con posibilidad de clausuras ante irregularidades, y se trabaja en coordinación con las fiscalías para intervenir cuando corresponda.

“Va a ser un fin de semana bastante movido”, anticipó Guzmán.