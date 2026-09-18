Más de 70 policías coparon Villa Floresta: hubo 21 demorados y un “código rojo”

Más de 70 policías participaron de un operativo de seguridad desplegado en Villa Floresta, que dejó 21 personas demoradas por infracciones contravencionales y permitió detectar a una persona con “código rojo”, que quedó a disposición de la Justicia.

El procedimiento se realizó en inmediaciones de la Plaza Las Industrias, en avenida Pompilio Guzmán y Jorge Gutiérrez, y se extendió a otros sectores del barrio con controles preventivos e identificación de personas.

Durante el despliegue se realizaron más de 100 identificaciones. Entre las contravenciones detectadas hubo consumo de bebidas alcohólicas y desórdenes, mientras que otra persona fue demorada por droga.

Además, efectivos de Policía Comunitaria mantuvieron más de 60 entrevistas con vecinos y comerciantes para recoger reclamos e inquietudes vinculadas con la seguridad del sector.

El operativo reunió personal de Caballería, Infantería, Motoristas, Policía Comunitaria, Seguridad Vial y la Comisaría 4 de Villa Mitre.