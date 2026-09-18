San Juan al 700: rompió una vidriera, entró a un local y denuncian robos reiterados en la cuadra

Un hombre rompió la vidriera de un comercio ubicado en San Juan 742 e ingresó al local durante la mañana de este viernes. Aunque recorrió distintos sectores buscando aparentemente dinero y mercadería, finalmente se retiró sin llevarse nada.

En diálogo con Aries, Micaela propietaria de Piponas contó que el episodio ocurrió alrededor de las 6 de la mañana y aseguró que la situación se suma a otros hechos registrados durante las últimas semanas en la misma cuadra.

“Trabajé muy duro para llegar acá. Esto fue mi primera creación y es muy duro lo que está pasando. No solamente por mí, sino por los vecinos, porque en toda la cuadra está pasando esto”, expresó.

La comerciante relató que inicialmente pensaron que el hombre solamente había roto el vidrio y escapado. Sin embargo, al revisar con mayor detenimiento las cámaras de seguridad descubrieron que regresó y consiguió ingresar por el hueco que había abierto en la vidriera.

“Se va y vuelve y se mete. Es como un clavado que se tira el pibe”, describió.

ROBO COMERCIO 3

Según las imágenes que pudieron observar, una vez dentro el hombre se dirigió primero hacia la zona del mostrador. “Se va para atrás del mostrador, se ve que buscaba plata. Nosotros no dejamos efectivo jamás”, explicó.

Luego comenzó a recorrer los percheros. “Volvió a ver los percheros como si estuviese en el shopping”, relató la propietaria, quien señaló que el intruso revisó prendas antes de volver a salir por la misma abertura.

“Se volvió una zona muy peligrosa”

La comerciante aseguró que el episodio no sería aislado y describió una sucesión de hechos sufridos por otros negocios del sector.

“Aquí en la playa al lado entraron cuatro veces. Acá a la vuelta la semana pasada entraron también”, afirmó.

Según su relato, algunos de esos hechos pudieron ser vinculados con personas determinadas, mientras que otros no tuvieron avances.

“Se volvió una zona muy peligrosa y estamos en pleno centro. Eso es lo increíble”, cuestionó.

Ya habían dañado las vidrieras

La dueña explicó que durante la semana anterior habían detectado vidrios astillados en el frente del negocio, situación que los llevó a reforzar las medidas de seguridad.

“Pusimos una cámara que nos dé justo al frente de la vidriera porque ya veníamos con todo esto. Pusimos doble candado, pero igual encontró la forma”, contó.

Tras el episodio de este viernes intervino personal de Criminalística, aunque, según la comerciante, no se habrían encontrado huellas ni rastros de sangre en el lugar.

Pese a la preocupación, la mujer remarcó que durante los dos años que lleva trabajando allí nunca había sufrido un episodio de estas características.

Cuando fue consultada sobre qué respuesta recibió después de realizar la denuncia, resumió: “Que avise”.

La investigación deberá determinar quién fue el hombre registrado por las cámaras y si existe alguna relación con los otros hechos denunciados por comerciantes de la cuadra.