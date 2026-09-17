Orán: intentó retirar 60 pastillas de clonazepam con una receta falsa y fue detenida

Una joven de 18 años fue imputada en Orán luego de presentarse en una farmacia con una presunta receta falsa para retirar 60 comprimidos de clonazepam de 2 mg. La investigación comenzó a partir de la denuncia de una médica cuyos datos personales y profesionales figuraban en la prescripción.

El hecho ocurrió en una farmacia ubicada en calle Alberdi al 400. Según las actuaciones, la joven presentó una receta con membrete de un sanatorio, emitida a nombre de otra persona y con los datos de la profesional.

La médica había sido alertada sobre la situación y, al confrontar a la joven, esta manifestó que estaba realizando un favor. Ante la advertencia de que se daría intervención a la Policía, intentó retirarse del lugar a bordo de una motocicleta.

Una empleada de la farmacia, que ya había dado aviso al Sistema de Emergencias 911, intentó impedir que se fuera. De acuerdo con la investigación, la joven aceleró e intentó embestirla, provocando que cayera al suelo. Las lesiones de la trabajadora fueron posteriormente constatadas mediante certificado médico.

Personal policial intervino y logró demorar a la sospechosa.

La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, la imputó provisionalmente por falsificación de instrumento privado y lesiones leves. Durante la audiencia, la joven estuvo asistida por un abogado particular, declaró y brindó su versión de lo sucedido. La Fiscalía solicitó que permanezca detenida.

La investigación también incorporó una exposición policial realizada a principios de este año por la misma médica, quien había advertido sobre el presunto uso de sus datos personales y profesionales para confeccionar otras recetas falsas.

A partir de ese antecedente, se ordenaron nuevas medidas para establecer si existen otros episodios relacionados y determinar las circunstancias en las que se habrían utilizado los datos de la profesional.