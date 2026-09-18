Dejó la camioneta estacionada y apareció chocada contra un colectivo

Un particular siniestro vial se registró durante la madrugada de este viernes a metros del templete San Cayetano, donde una camioneta que se encontraba estacionada comenzó a desplazarse cuesta abajo y terminó chocando contra un colectivo.

Liliana, propietaria del vehículo, relató que había dejado la camioneta estacionada con el freno colocado y que advirtió lo ocurrido cuando comenzó a sonar la alarma.

“Empiezo a sentir la alarma y parece que se deslizó hasta abajo”, explicó.

En un primer momento pensó que estaban intentando robarle el vehículo, pero al salir descubrió que la camioneta había avanzado sola por la pendiente. El recorrido terminó cuando impactó contra un colectivo que se encontraba en el sector.

“Noté que el auto se detuvo porque chocó con el colectivo. Por suerte no hubo heridos”, señaló la mujer.

La propietaria reconoció la preocupación por los daños materiales y contó que permanecía en el lugar esperando una grúa.

“Me angustia, obvio, pero estoy esperando la grúa. Llamé a la 1.30 y ahora son las 8 y todavía no llegó”, expresó. El episodio dejó únicamente daños materiales y no se registraron personas lesionadas.