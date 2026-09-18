TGN anunció la construcción del Gasoducto Manuel Belgrano, una obra de 753 kilómetros que demandará una inversión de US$2.200 millones pero el norte queda aún excluido por obras paralizadas.
Desocupación: Salta registró 4,3% y quedó por debajo del promedio nacional, según INDEC
Salta18/09/2026Ivana Chañi
El desempleo llegó al 7,9% en el país durante el segundo trimestre. Gran Rosario encabezó el relevamiento con 11,5%, mientras el NOA tuvo el índice regional más bajo.
La tasa de desocupación alcanzó el 7,9% en Argentina durante el segundo trimestre de 2026, equivalente a unos 1,73 millones de personas sin trabajo, según datos del Indec difundidos por Infobae.
En ese mapa, Salta registró una desocupación del 4,3%, prácticamente la mitad del promedio nacional. El NOA fue, además, la región con menor desempleo del país, también con un promedio de 4,3%. Santiago del Estero-La Banda marcó 0,9% y Jujuy-Palpalá, 3,4%.
En el otro extremo, Gran Rosario tuvo la mayor tasa, con 11,5%, seguida por Gran Córdoba, con 10,5%, y Mar del Plata, con 9,9%.
El informe también advierte que la informalidad laboral llegó al 45% en el segundo trimestre, 1,8 puntos más que un año atrás.
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