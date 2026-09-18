Alumbrado público: Capital licita $1.246 millones en luminarias y materiales

La compra corresponde a la segunda parte de la primera etapa del plan 2026. Las ofertas se abrirán el 24 de septiembre y el municipio redujo los plazos de publicación.
Salta18/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Municipalidad de Salta abrió una licitación por $1.246.353.177,81 para adquirir luminarias, insumos y materiales destinados al Plan de Alumbrado Público 2026, según se publicó en la edición especial del Boletín Oficial Municipal del jueves 17 de septiembre.

La contratación corresponde a la primera etapa, segunda parte del programa y busca abastecer tareas de instalación, mantenimiento, ampliación y mejora del sistema de iluminación de la ciudad.

El expediente señala que la provisión de esos materiales es considerada necesaria para mejorar condiciones de seguridad, circulación, accesibilidad y ordenamiento del tránsito.

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Un dato relevante es que el municipio resolvió reducir a cinco días hábiles el plazo de antelación de la publicación de la licitación, argumentando la necesidad y urgencia de contar con los materiales para responder a los requerimientos operativos del área de Alumbrado Público.

El presupuesto oficial de la compra asciende a $1.246 millones, mientras que el valor del pliego fue fijado en $1.246.353,17.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 24 de septiembre a las 9, horario en el que también está prevista la apertura de sobres en el Centro Cívico Municipal.

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