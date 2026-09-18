Metán: $690 millones para reparar calles y desagües dañados por las tormentas

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La Provincia adjudicó por $690.726.648,62 las obras destinadas a reconstruir distintos sectores de Metán afectados por las fuertes tormentas registradas durante febrero y marzo.

Los trabajos incluyen la demolición y reconstrucción del canal cerrado de hormigón de Buenos Aires Oeste, pavimentación en la cuadra adyacente, la reconstrucción de la losa de un puente vehicular sobre calle Mosconi y la reparación de una alcantarilla y la calzada sobre calle Santa Rosa.

El presupuesto oficial había sido fijado en $794.528.840,03, mientras que la oferta finalmente seleccionada fue de $690,7 millones, un 17,04% por debajo del presupuesto actualizado considerado durante el proceso. La obra tendrá un plazo de 120 días.

La adjudicación quedó en manos de Sucesión de Madeo Luis Daniel. Para 2026 se imputarán hasta $400 millones, mientras que los fondos necesarios para completar los trabajos deberán ser previstos durante el ejercicio 2027.

La urgencia de las obras fue fundamentada en los daños provocados por las precipitaciones y en la necesidad de terminar las reparaciones antes de un nuevo período estival.