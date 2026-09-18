Cortes de luz este viernes: qué zonas de Salta estarán hasta cinco horas sin servicio

Distintos sectores de Salta Capital y el interior provincial tendrán cortes programados de energía eléctrica este viernes 18 de septiembre, con interrupciones que se extenderán entre cuatro y cinco horas.

Los trabajos comenzarán desde las 7:30 y alcanzarán zonas de Capital, Cerrillos, Orán, Las Lajitas y sectores del norte provincial. La mayoría de las interrupciones responde a tareas de renovación de redes de media y baja tensión.

Salta Capital

Desde las 7:30 está previsto un corte de cuatro horas en el perímetro comprendido por las calles Caseros, Papa Juan XXIII, Abreu y Luis Patrón Costas.

También estarán alcanzados los barrios Nuestra Señora del Carmen, COBCER, Las Leñas II y zonas aledañas.

Cerrillos

A partir de las 8, durante unas cuatro horas, el servicio será interrumpido en sectores rurales de Cerrillos, sobre Ruta 49, Los Vallistos y zonas aledañas.

Orán

El corte comenzará a las 8 y tendrá una duración estimada de cuatro horas.

Comprenderá el Parque Industrial, Colegio María del Rosario, barrio Azucarero, Caballito, Caballito Segunda Etapa, Caballito Periferia, 200 Años y sectores de la zona rural sobre Ruta Nacional 50, desde la rotonda norte hasta Peña Colorada.

También se incluyen el puesto 28 de Gendarmería Nacional, fincas y zonas aledañas.

Las Lajitas

Desde las 8 habrá una interrupción de aproximadamente cuatro horas en barrio Centro, sectores rurales, Ruta Nacional 5, Ruta Provincial 109, Piquete de Anta Pueblo y zonas cercanas.

Zona de Santa Victoria Este

También desde las 8 está programado un corte de cinco horas que alcanzará Pueblo de Santa María, Misión El Mistol, Misión La Yegua, La Curvita Vieja, Monte Carmelo, La Puntana, Hilito 1 y zonas aledañas.

General Güemes

El corte inicialmente previsto desde las 8, con una duración estimada de cuatro horas para barrio Centro y zonas aledañas, figura como cancelado.