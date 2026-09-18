Milei pone a Malvinas en el centro de la agenda y busca endurecer las sanciones

El presidente Javier Milei profundizó durante los últimos días su agenda vinculada con las Islas Malvinas y defendió el paquete de medidas impulsado por el Gobierno para endurecer las sanciones contra empresas y personas que exploten recursos naturales en el archipiélago sin autorización argentina.

La cuestión ganó protagonismo dentro del Ejecutivo luego de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone ampliar el régimen sancionatorio vigente y alcanzar no solo a las compañías directamente involucradas, sino también a accionistas y proveedores.

La iniciativa contempla actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales renovables y no renovables dentro de los espacios marítimos y la plataforma continental reclamados por Argentina.

El proyecto crea además un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de áreas como Cancillería, Defensa, Economía e Inteligencia.

Milei rechazó las acusaciones de oportunismo

En una entrevista concedida esta semana, Milei rechazó las interpretaciones que vinculan el cambio de estrategia con una cuestión electoral.

“Los analistas políticos dicen que impulsamos Malvinas por cuestión de imagen y oportunismo político. Es una estupidez mayúscula”, afirmó.

Según el mandatario, la decisión de avanzar con un endurecimiento de las sanciones fue discutida previamente dentro del Gabinete y antecedió al anuncio realizado por cadena nacional el 3 de septiembre.

Desde sectores opositores, en cambio, dirigentes de centro y de izquierda cuestionaron el momento elegido para impulsar las medidas y atribuyeron el giro a consideraciones políticas de cara al proceso electoral de 2027.

El factor Trump

La nueva estrategia argentina coincide además con declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien sugirió que Washington podría revisar su tradicional posición de neutralidad frente a la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.

El Gobierno argentino interpretó esas declaraciones como un elemento relevante dentro del escenario diplomático y aceleró en las últimas semanas distintas medidas vinculadas con las actividades económicas desarrolladas en las Islas.

Argentina abrió procedimientos sancionatorios contra al menos 60 empresas y personas vinculadas con proyectos de exploración petrolera offshore, mientras que las compañías que participan del proyecto Sea Lion sostienen que cuentan con autorizaciones otorgadas por las autoridades de las Islas y anticiparon que continuarán con sus planes.

Con el proyecto ya en manos del Congreso, la discusión sobre Malvinas se trasladará ahora al Parlamento, donde el oficialismo deberá conseguir acuerdos para avanzar con la nueva legislación.