Abogados con cargos incompatibles pagarán un 5% extra para seguir afiliados a la Caja

Los abogados que ocupen temporalmente cargos incompatibles con el ejercicio libre de la profesión y quieran mantener su afiliación a la Caja de Seguridad Social deberán pagar un aporte adicional equivalente al 5% del haber mensual correspondiente a la función que desempeñen.

El nuevo esquema suma ese 5% al aporte que ya corresponda según la categoría y antigüedad del profesional. La Caja estableció expresamente que ambos pagos serán acumulativos.

La modificación no tendrá efecto retroactivo. El cargo adicional comenzará a exigirse desde que cada afiliado sea notificado mediante un acto administrativo individual, mientras que los períodos anteriores serán considerados cumplidos con los aportes que efectivamente se hayan realizado.

La medida también obliga a los profesionales alcanzados a presentar una declaración jurada donde informen la función que desempeñan, cuándo comenzó y cuál es el haber asignado, además de comunicar cualquier modificación posterior.

La situación será diferente para quienes tengan cargos permanentes, no temporales, incompatibles con el ejercicio profesional. En esos casos, la Caja dispuso avanzar con la suspensión de la afiliación una vez verificada la incompatibilidad.