Acueducto El Aguay–Vespucio: una actualización suma casi $225 millones al adicional

El Adicional Nº1 de la obra de reemplazo del acueducto El Aguay–Vespucio en General Mosconi pasó de $260.299.065,86 a $485.166.063,10 después de que se aprobara una nueva actualización de precios.

La diferencia representa $224.866.997,24 adicionales, correspondientes a la redeterminación de valores aplicada al contrato.

La obra corresponde a la primera etapa, tramo 3, del reemplazo del acueducto en el departamento San Martín y se encuentra a cargo de Todo Construcción SRL.

El nuevo monto de $485,1 millones corresponde específicamente al Adicional Nº1 y no al valor total de toda la obra del acueducto.