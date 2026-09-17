Un colectivo de dos pisos se incrustó contra una carnicería en Villa Palacios

Un colectivo de dos pisos terminó incrustado contra un local comercial este jueves por la tarde en Villa Palacios, luego de que su conductor perdiera el control del vehículo por causas que aún se investigan.

El hecho ocurrió pasadas las 18.30 sobre avenida José Contreras, en la zona sur de la ciudad. Por motivos que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo que terminó impactando de frente contra el inmueble.

Según relataron vecinos, en el lugar funcionaba una carnicería y al momento del choque no había personas en su interior por lo que no reportaron heridos, sin embargo el impacto provocó importantes daños materiales; la parte delantera del colectivo resultó afectada, mientras que las paredes del comercio sufrieron roturas.

Personal policial y peritos trabajan en el lugar para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.