Luz y Fuerza renueva autoridades: habrá 19 mesas en Salta y voto por correo en zonas alejadas

El Sindicato de Luz y Fuerza Salta irá a elecciones el 27 de noviembre para renovar 47 cargos de su estructura gremial, con un esquema que contempla 19 mesas de votación distribuidas en distintos puntos de la provincia y voto por correspondencia en localidades alejadas.

Los comicios se realizarán entre las 8 y las 18 y definirán las nuevas autoridades del Consejo Directivo, la Comisión Revisora de Cuentas y los congresales, con mandatos previstos por cuatro años.

En Salta Capital se habilitarán mesas en la sede sindical de Pellegrini 525, dependencias de Transnoa y EDESA y otros puntos vinculados al sector eléctrico.

También habrá lugares de votación en Tartagal, Orán, Apolinario Saravia, Metán, Rosario de la Frontera, Cafayate, Campo Quijano, General Güemes, San Antonio de los Cobres, Cachi y Coronel Moldes, entre otras localidades.

Para afiliados de Nazareno, Iruya, Santa Victoria Oeste, Los Toldos, Isla de Cañas, Santa Victoria Este, Misión La Paz, Alto La Sierra, Morillo, Capitán Pagé, Rivadavia Banda Sur y La Unión, el sistema previsto será el voto por correspondencia.

El cronograma electoral fija como fecha límite para la presentación de listas el 2 de octubre y establece que deberán cumplir con el cupo femenino. Las listas y padrones oficializados estarán disponibles desde el 4 de noviembre.

El escrutinio final está previsto para el 2 de diciembre a las 12, mientras que la proclamación de las nuevas autoridades será el 4 de diciembre a las 19 en la sede sindical de calle Pellegrini 525.