Una obra que nunca empezó: Tartagal deberá devolver casi $57 millones por Yacuy

Una obra de pavimentación de casi $190 millones en la comunidad de Yacuy, Tartagal, quedó rescindida sin haber llegado a comenzar, y el municipio deberá devolver $56.937.844,75 que había recibido como anticipo financiero.

El proyecto contemplaba la construcción de pavimento de hormigón en calle 2 de Yacuy, había sido adjudicado por $189.792.815,84 y tenía un plazo previsto de 90 días. Sin embargo, la documentación publicada en el Boletín Oficial señala expresamente que la obra “no tuvo fecha de inicio”.

El convenio de rescisión establece además que la Municipalidad de Tartagal deberá devolver en un plazo de diez días los $56,9 millones recibidos como anticipo. Si no lo hace, Obras Públicas podrá retener ese monto de futuros créditos correspondientes a otras obras municipales.

Los documentos oficiales presentan dos explicaciones sobre el desenlace. La resolución sostiene que las precipitaciones extraordinarias y persistentes impidieron iniciar los trabajos y generaron variaciones significativas de costos.

En cambio, el convenio incorporado como anexo deja asentado que surgieron “diversas complicaciones financieras” que imposibilitaron continuar con la obra y configuraron razones de fuerza mayor sobrevinientes a la adjudicación.