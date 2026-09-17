La reforma penal que esconde la ley sobre Malvinas y enciende alarmas

La ofensiva legislativa con la que la administración de Javier Milei pretendía capitalizar el reclamo histórico por las islas Malvinas mutó en un foco de voltaje político e institucional al descubrirse un anexo en el corazón del articulado.

La iniciativa, presentada formalmente como un escudo para blindar los recursos hidrocarburíferos y la infraestructura crítica frente al avance de consorcios británicos e israelíes en el yacimiento Sea Lion, esconde en realidad una profunda alteración del ordenamiento punitivo bajo el capítulo de influencia extranjera.

La pieza clave de esta jugada se materializa en la incorporación del artículo 225 bis al Código Penal, una figura que castiga con penas de hasta doce años de reclusión a quienes, mediante financiamiento o mandato externo, ejecuten supuestas campañas coordinadas de desinformación masiva destinadas a alterar procesos electorales o menoscabar la opinión pública.

La vaguedad conceptual de los términos elegidos, sumada a la ampliación de sanciones por sabotaje y a restricciones severas en el financiamiento de partidos políticos, desató una inmediata reacción de advertencia entre constitucionalistas y referentes de la seguridad democrática.

Juristas de la talla de Andrés Gil Domínguez y exfuncionarios como Sabina Frederic coincidieron en señalar que la arquitectura de la norma opera como una zona gris hiperdiscrecional, diseñada no para resguardar la transparencia institucional, sino para dotar al Ejecutivo y a sus terminales judiciales de un martillo punitivo capaz de criminalizar la protesta social, silenciar a la oposición y disciplinar cualquier voz crítica bajo la nebulosa etiqueta de la amenaza a la seguridad nacional.