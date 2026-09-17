Fracasa la paritaria y los gremios universitarios se encaminan a una nueva marcha nacional

Las negociaciones salariales entre el Gobierno y las agrupaciones universitarias colapsaron este jueves en el Palacio Pizzurno, luego de que la Secretaría de Educación ratificara una propuesta de incremento del 3% para septiembre y otro igual para octubre, una cifra considerada insuficiente por los gremios que exigían una recomposición del 32% para compensar el deterioro acumulado de los haberes.

El rechazo unánime de las contrapartes, que reclaman el cumplimiento estricto de la judicializada Ley de Financiamiento Universitario y acusan al Ejecutivo de desobedecer fallos de la Corte Suprema y del fuero contencioso administrativo, activó de inmediato la coordinación interna de los sindicatos para convocar a una quinta marcha nacional en defensa de la universidad pública.

El escenario de tensión se da en paralelo a la discusión parlamentaria del Presupuesto 2027, donde el oficialismo destinó al rededor de 7 billones de pesos al sector, una cifra que se ubica un 33% por debajo de los 11 billones reclamados por el Consejo Interuniversitario Nacional para garantizar el funcionamiento, la investigación y los salarios que absorben casi nueve de cada diez pesos del sistema.

Mientras la administración nacional defiende sus números bajo el argumento de que el Presupuesto contempla una inflación proyectada del 18% y que cualquier ampliación de partidas requerirá recortar a otros sectores, las autoridades de las más de sesenta universidades públicas advierten que la falta de fondos pone en serio riesgo el inicio del próximo ciclo lectivo y evalúan sumar el reclamo a la agenda política de los gobernadores frente a la intransigencia del Palacio de Hacienda.