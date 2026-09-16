Red de empleo: se realizan entrevistas para 40 puestos en KFC

A través de la Red de Empleo, la Municipalidad de Salta continúa fortaleciendo la vinculación entre empresas y trabajadores.

En esta ocasión, se realizan entrevistas para cubrir 40 puestos en KFC, reconocida cadena de comida rápida, la cual abrirá el mes que viene en el Alto Noa Shopping.

Gracias al servicio gratuito de intermediación laboral de la Municipalidad, más de 200 salteños son entrevistados hoy y mañana en la Escuela de Emprendedores para las diversas vacantes de la primera sucursal en la ciudad.

«Que las diferentes empresas confíen en la Municipalidad para ser el nexo para cubrir sus vacantes es muy importante. Estamos muy contentos de que muchas personas podrán tener trabajo a través de la Red de Empleo», dijo Victoria Falú, coordinadora de la Oficina de Empleo municipal.

Por su parte Fernanda, quien se encontraba a instantes de ser entrevistada, expresó su felicidad por la oportunidad y destacó la gestión municipal, ya que le abre puertas a los jóvenes que buscan empleo.

Cabe recordar que las empresas interesadas en acceder al servicio pueden comunicarse con la Oficina de Empleo a través del WhatsApp 387 4263054 o ingresar a la plataforma web: https://oficinadeempleo.municipalidadsalta.gob.ar/empleos/ para registrar sus búsquedas laborales y recibir acompañamiento durante todo el proceso de selección.