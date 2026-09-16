La Fed subió las tasas por primera vez desde 2023

La mediana de la tasa de fondos federales para 2026 subió de 3,8% a 4,1%, y para 2027 el salto es aún mayor, de 3,6% a 4,1%. Algo similar se observó en 2028: la proyección pasó de 3,4% a 3,9%.

Eso sugiere que el FOMC pasó de anticipar recortes progresivos a proyectar una política más restrictiva durante más tiempo, lo que en la jerga financiera se conoce como "higher for longer": tasas más altas por más tiempo.

De todas maneras, el nivel de largo plazo apenas se mueve: pasó de 3,1% a 3,2%, lo que indica que el ajuste es percibido por los miembros del Comité como cíclico, no estructural.

Una inflación más alta, pero un desempleo más bajo

La inflación se revisó levemente al alza. Tanto la inflación PCE general como la subyacente mostraron revisiones de +0,1 punto porcentuales en 2026 y 2028, mientras que para 2027 se mantiene sin cambios. De esa manera, la inflación general sería de 3,7% anual este año, 2,3% el siguiente y 2,1% en 2028.

Si bien subir tasas para combatir la inflación implicaría anticipar cierto enfriamiento del mercado laboral, el desempleo se revisó a la baja. En los tres años comparables (2026-2028), la mediana de la tasa de desempleo cayó entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales, por lo que para 2028 se llegaría a un nivel de desocupación de 4,1%.

De manera similar, el crecimiento del PBI se revisó levemente al alza, con una mejora de 0,1 puntos en 2026 (+2,3%) y 2027 (+2,4%), sin cambios en 2028 (+2,2%).

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