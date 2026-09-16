Tal como había anticipado el mercado, la Reserva Federal (Fed) decidió subir las tasas de interés unos 25 puntos básicos, hasta el 4%. Se trata de la primera vez desde 2023 en que el banco central norteamericano da marcha atrás en la flexibilización de su política monetaria. Una inflación que no logra acercarse a la meta del 2% anual y la volatilidad en los precios de la energía que causó la guerra en Medio Oriente fueron los factores determinantes.
La Fed subió las tasas por primera vez desde 2023
Economía16/09/2026
Además, el banco central norteamericano incluyo una actualización de sus proyecciones macroeconómicas. El mercado busca saber si será un solo incremento o el inicio de un nuevo ciclo de subas.
En el comunicado que acompañó la decisión, se conoció que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) — el organismo dentro de la Fed encargado de decidir el movimiento de la tasa — tomó la decisión de manera unánime. Eso signicia que los 12 miembros — incluido su presidente, Kevin Warsh — votaron a favor del incremento, un triunfo de los tres "halcones" que en julio pasado votaron a favor de incrementar la tasa.
Además de la decisión sobre los tipos de interés, también se incluyeron las proyecciones macroeconómicas que el organismo publica de manera trimestral. El dato más saliente es que la ruta de tasas se revisó decididamente al alza.
La mediana de la tasa de fondos federales para 2026 subió de 3,8% a 4,1%, y para 2027 el salto es aún mayor, de 3,6% a 4,1%. Algo similar se observó en 2028: la proyección pasó de 3,4% a 3,9%.
Eso sugiere que el FOMC pasó de anticipar recortes progresivos a proyectar una política más restrictiva durante más tiempo, lo que en la jerga financiera se conoce como "higher for longer": tasas más altas por más tiempo.
De todas maneras, el nivel de largo plazo apenas se mueve: pasó de 3,1% a 3,2%, lo que indica que el ajuste es percibido por los miembros del Comité como cíclico, no estructural.
Una inflación más alta, pero un desempleo más bajo
La inflación se revisó levemente al alza. Tanto la inflación PCE general como la subyacente mostraron revisiones de +0,1 punto porcentuales en 2026 y 2028, mientras que para 2027 se mantiene sin cambios. De esa manera, la inflación general sería de 3,7% anual este año, 2,3% el siguiente y 2,1% en 2028.
Si bien subir tasas para combatir la inflación implicaría anticipar cierto enfriamiento del mercado laboral, el desempleo se revisó a la baja. En los tres años comparables (2026-2028), la mediana de la tasa de desempleo cayó entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales, por lo que para 2028 se llegaría a un nivel de desocupación de 4,1%.
De manera similar, el crecimiento del PBI se revisó levemente al alza, con una mejora de 0,1 puntos en 2026 (+2,3%) y 2027 (+2,4%), sin cambios en 2028 (+2,2%).
Ámbito
Te puede interesar
Récord histórico de morosidad: el incumplimiento en los créditos trepó al 13% en julio
Iván LuisEconomía18/09/2026
Marcó un máximo histórico en más de dos décadas evidenciando el impacto del ajuste sobre los ingresos y la capacidad de pago de la población.
El Presupuesto 2027 blinda a la SIDE y castiga a educación, ciencia y asistencia social
Iván LuisEconomía18/09/2026
El proyecto profundiza un fuerte contraste al blindar los fondos de inteligencia frente a un brutal recorte acumulado en áreas clave.
Modernización laboral: a seis meses de su vigencia, cae el empleo registrado y se dispara la informalidad
Iván LuisEconomía18/09/2026
A medio año de la puesta en marcha de la Ley, el mercado de trabajo atraviesa un profundo retroceso con destrucción de empleo formal.
Caputo informó otro mes de superávit después de pagar intereses de deuda
Victoria López NúñezEconomía18/09/2026
El Sector Público Nacional obtuvo un superávit primario de $1,99 billones y, después del pago de intereses, un saldo financiero positivo de $635.529 millones. En lo que va de 2026, el Gobierno acumula un resultado financiero equivalente al 0,2% del PBI.
Ganancias: ARCA extendió dos vencimientos clave para septiembre
Victoria López NúñezEconomía18/09/2026
La declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025 podrá presentarse hasta el 22 de septiembre, mientras que el primer anticipo de 2026 vencerá el 24. La fecha para pagar el saldo del impuesto 2025 no fue modificada.
Efecto motosierra: desde la asunción de Milei, Salta perdió 14.680 puestos de trabajo
Iván LuisEconomía17/09/2026
CEPA Salta emitió un informe, con datos de la Superintendencia de Riegos de Trabajo, que expone detalles de la situación económica local.
Lo más visto
Aprobaron el financiamiento del BIRF por US$100 millones y la emisión de un título por US$150 millones
Iván LuisSalta17/09/2026
La iniciativa del Ejecutivo fue aprobada – en definitiva – por el Senado salteño. El préstamo se utilizará para obras de infraestructura, mientras que el título financiará vencimientos del Plan del Bicentenario.
Proyectan incorporar la prevención sísmica a la currícula escolar desde 2027
Mariana FríasSalta17/09/2026
El presidente del COPAIPA, Felipe Biella, anticipó que trabajan junto al Ministerio de Educación sobre la posibilidad de incorporar estos contenidos desde 2027.
Milei desplazó a todo el personal civil Olivos y entregó el control a la Casa Militar
Iván LuisPolítica17/09/2026
El Gobierno disolvió la administración histórica de la quinta presidencial para imponer un esquema de mando castrense.
El Senador consideró que el mandatario salteño ha unido a los gobernadores norteños de cara Nación. Se mostró entusiasmado con una fórmula que incluya un vice del interior para 2027.
Drogas sintéticas: Quién es el cerrillano detenido en el secuestro histórico de MDMA
Melina SolaJudiciales18/09/2026
En el operativo de la Policía Federal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incautaron 52 kilos de MDMA (metilendioximetanfetamina), materia prima que se utiliza para fabricar pastillas de éxtasis o tussi. El cargamento está valuado en U$$ 2.340.000.