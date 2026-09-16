“No es optimista, es mentirosa”: cuestionan la inflación que proyecta Milei para 2027

Las proyecciones económicas incluidas por el Gobierno nacional en el Presupuesto 2027 quedaron bajo cuestionamiento por la inflación y el tipo de cambio previstos para el próximo año.

Durante una entrevista por Aries, el especialista en economía, Jorge Paz fue especialmente crítico con la pauta inflacionaria planteada por el Ejecutivo. “No es optimista, es mentirosa”, afirmó, al sostener que el nivel actual de inflación vuelve difícil imaginar una desaceleración de la magnitud prevista oficialmente.

El proyecto enviado por el Gobierno a Diputados contempla un 18% de inflación interanual para diciembre de 2027, un crecimiento del PBI del 4% y un dólar mayorista de $1.847,60 hacia el cierre del año.

Para el entrevistado, esos números deberían interpretarse más como objetivos políticos y económicos del Gobierno que como proyecciones construidas sobre las condiciones actuales.

“Te dicen: ‘tenemos que lograr que la inflación sea 20%; bueno, poné eso en el Presupuesto’. Lo veo más como un objetivo de ellos”, sostuvo, y agregó: “No están dadas las condiciones para que eso suceda”.

El dólar como clave

Uno de los principales argumentos de su análisis fue el comportamiento del tipo de cambio. Según explicó, el Gobierno atribuye públicamente la desaceleración de los precios al equilibrio fiscal, pero existe otro elemento determinante.

“¿Qué es lo que hacen para bajar la inflación? Te controlan el dólar”, sostuvo. A su entender, mantener contenida la cotización evita que una suba del tipo de cambio termine trasladándose al resto de los precios de la economía.

Por eso también cuestionó la pauta cambiaria incluida en el Presupuesto y advirtió que sostener un dólar bajo requiere reservas, tasas de interés elevadas y eventualmente nuevas fuentes de divisas.

En ese contexto, vinculó la próxima discusión con el Fondo Monetario Internacional con la situación cambiaria, la recaudación y la necesidad del Gobierno de mantener el superávit fiscal. Según su análisis, una menor recaudación podría volver a colocar la atención sobre nuevos recortes del gasto público.

“Es un presupuesto que no se armó en base a los datos reales, sino a algo que ellos dicen que así les tendría que ir”, resumió. Para el especialista, las cifras pueden funcionar como metas del programa económico, pero actualmente no existen condiciones suficientes para asegurar que vayan a concretarse.

La discusión será central durante el tratamiento del Presupuesto en el Congreso: además de cuánto pretende gastar y recaudar el Estado, el debate estará puesto en si las variables económicas utilizadas para construir esas cuentas son alcanzables durante 2027.