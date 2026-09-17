Lula endurece la campaña: “La verdad va a derrotar a la mentira”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, intensificó su discurso electoral en la recta final de la campaña y aseguró que confía en que “la verdad” se impondrá sobre “la mentira” en los comicios del próximo 4 de octubre, en los que buscará la reelección.

En una entrevista con el podcast Desce a Letra Show, Lula puso el foco en la desinformación y la polarización política que atraviesa Brasil.

“Hoy es odio y mentira. Difusión de mentiras 24 horas por día”, afirmó el mandatario, quien también reconoció las dificultades para enfrentar ese fenómeno: “La mentira vuela y la verdad va muy lenta”.

Lula sostuvo además que no modifica su estrategia en función de los sondeos electorales.

“No me muevo por encuestas, ni cuando estoy bien ni cuando estoy mal. Me mueve el trabajo”, aseguró.

Críticas a Trump

El mandatario también vinculó el escenario brasileño con el crecimiento de la derecha radical en otros países y señaló directamente al presidente estadounidense Donald Trump.

Según Lula, Trump es actualmente “el gran gurú” de ese espacio político a nivel mundial y busca promover su expansión en América Latina, Europa y Asia.

En Brasil, Lula enfrenta entre sus principales adversarios al senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal.

La carrera permanece competitiva: distintos sondeos recientes muestran diferencias estrechas entre ambos en escenarios de segunda vuelta, incluso dentro de los márgenes de error de las encuestas.

Con menos de tres semanas para la elección, el discurso contra la desinformación y la comparación entre modelos políticos se convirtió en uno de los ejes de la campaña del actual presidente.