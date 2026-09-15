La industria redujo el uso de capacidad instalada en julio

La industria manufacturera redujo la utilización de su capacidad instalada durante julio, en un fiel reflejo de la fuerte caída de la producción que se verificó en dicho mes. Por noveno mes consecutivo el sector operó a menos de un 60% de su potencial máximo.

Este martes el INDEC informó que la industria usó el 58,2% de su capacidad instalada en el séptimo mes del año. La cifra fue 0,2 puntos porcentuales (p.p) inferior a la del mismo mes de 2025 y se ubicó 0,9 p.p por debajo del nivel de junio.

Los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general fueron refinación del petróleo (89,9%), industrias metálicas básicas (71,8%), papel y cartón (69,6%), productos alimenticios y bebidas (66,0%) y sustancias y productos químicos (61,4%). Por el contrario, las divisiones que se ubicaron debajo del nivel general fueron edición e impresión (54,6%), productos minerales no metálicos (48,6%), productos textiles (45,3%), productos del tabaco (45,2%), productos de caucho y plástico (40,2%), industria automotriz (39,0%) y metalmecánica excepto automotores (38,3%).

En términos de variaciones, los mayores retrocesos respecto de un año atrás se verificaron en la metalmecánica (-10,7 p.p), productos minerales no metálicos (-8,5 p.p) e industria automotriz (-5,1 p.p).

En el caso de la metalmecánica, INDEC explicó que la contracción estuvo relacionada principalmente con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico (como heladeras y lavarropas), que se desplomaron 46,6% y 20,9% interanual, respectivamente. La fabricación de minerales no metálicos fue arrastrada esencialmente por la merma en la fabricación de vidrio, cemento y otros materiales para la construcción. En tanto, el sector automotriz se vio afectado por la menor actividad de las terminales, en un contexto de baja demanda, menor crédito, mayor penetración de autos importados y reestructuración en las estrategias de muchas empresas.