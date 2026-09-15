La industria manufacturera redujo la utilización de su capacidad instalada durante julio, en un fiel reflejo de la fuerte caída de la producción que se verificó en dicho mes. Por noveno mes consecutivo el sector operó a menos de un 60% de su potencial máximo.
La industria redujo el uso de capacidad instalada en julio
Economía15/09/2026
El INDEC informó que la industria operó al 58,2% de su potencial máximo. En julio de 2025 la cifra había sido de 58,4%, mientras que en junio de este había sido de 59,1%.
Este martes el INDEC informó que la industria usó el 58,2% de su capacidad instalada en el séptimo mes del año. La cifra fue 0,2 puntos porcentuales (p.p) inferior a la del mismo mes de 2025 y se ubicó 0,9 p.p por debajo del nivel de junio.
Los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general fueron refinación del petróleo (89,9%), industrias metálicas básicas (71,8%), papel y cartón (69,6%), productos alimenticios y bebidas (66,0%) y sustancias y productos químicos (61,4%). Por el contrario, las divisiones que se ubicaron debajo del nivel general fueron edición e impresión (54,6%), productos minerales no metálicos (48,6%), productos textiles (45,3%), productos del tabaco (45,2%), productos de caucho y plástico (40,2%), industria automotriz (39,0%) y metalmecánica excepto automotores (38,3%).
En términos de variaciones, los mayores retrocesos respecto de un año atrás se verificaron en la metalmecánica (-10,7 p.p), productos minerales no metálicos (-8,5 p.p) e industria automotriz (-5,1 p.p).
En el caso de la metalmecánica, INDEC explicó que la contracción estuvo relacionada principalmente con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico (como heladeras y lavarropas), que se desplomaron 46,6% y 20,9% interanual, respectivamente. La fabricación de minerales no metálicos fue arrastrada esencialmente por la merma en la fabricación de vidrio, cemento y otros materiales para la construcción. En tanto, el sector automotriz se vio afectado por la menor actividad de las terminales, en un contexto de baja demanda, menor crédito, mayor penetración de autos importados y reestructuración en las estrategias de muchas empresas.
Vale recordar que la semana pasada el INDEC informó que el Índice de Producción Industrial se desplomó 4,9% interanual y 5% mensual. Como consecuencia, la serie desestacionalizada tocó mínimos desde junio de 2024.
Para el cálculo del uso de capacidad, el organismo tiene en cuenta cuál es efectivamente la producción máxima que cada sector puede obtener, considerando criterios técnicos, como el aprovechamiento potencial de las plantas productivas, empleando el máximo de turnos posibles y las paradas necesarias para el mantenimiento apropiado de dicha capacidad.
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