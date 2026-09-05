San Lorenzo: desde este lunes se podrá tramitar la Licencia Nacional de Conducir

El municipio se incorporó al sistema nacional y desde el lunes emitirá credenciales válidas en todo el país. Buscan evitar cuestionamientos que ya habían surgido con las licencias locales.
 
Municipios05/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Los vecinos de San Lorenzo podrán tramitar desde este lunes 7 de septiembre la Licencia Nacional de Conducir sin necesidad de recurrir a otro municipio. La incorporación al sistema nacional permitirá emitir credenciales con validez en todo el territorio argentino.

El municipio inauguró su Centro Emisor y aseguró que mantendrá la agilidad con la que se realizaban los trámites. El intendente Manuel Saravia reconoció que la validez de las licencias emitidas hasta ahora ya había generado inconvenientes fuera de la jurisdicción.

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“Tendremos la tranquilidad de que en ningún lugar se cuestionará la validez de la licencia”, señaló Saravia, al explicar uno de los motivos que impulsaron el ingreso al sistema nacional.

La incorporación también unificará los procedimientos de evaluación para obtener la licencia. El subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, indicó que después de sumar a San Lorenzo solo restan tres municipios para alcanzar una cobertura prácticamente total en la provincia.

Durante el acto, además, el ministro de Seguridad Nicolás Avellaneda anunció que cuatro cuatriciclos serán destinados al patrullaje en San Lorenzo y anticipó un refuerzo de la Policía Motorizada y de Seguridad Vial.

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