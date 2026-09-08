Tierras extranjerizadas: Borelli cuestionó el informe que ubica a Cerrillos por encima del límite

El intendente de Cerrillos, Enrique Borelli, puso en duda los datos que ubican al departamento entre los distritos salteños con mayor porcentaje de tierras rurales extranjerizadas y confirmó que el Municipio pidió información oficial para verificar la situación.

En diálogo con N&N, Borelli señaló que el informe le resultó llamativo porque, según explicó, en Cerrillos existe un conocimiento cercano de los principales propietarios rurales. “La verdad que fue una novedad para mí ver el informe y me deja muchas dudas sobre la veracidad de los datos”, afirmó.

El relevamiento analizado durante la entrevista ubica a Cerrillos por encima del límite del 15% establecido para la extranjerización de tierras rurales y señala una presencia cercana al 25%. También identifica a capitales estadounidenses como predominantes dentro de ese universo. Borelli sostuvo que ese dato no coincide con la información que maneja localmente.

Ante esa diferencia, el jefe comunal indicó que solicitó información sobre los catastros rurales para contrastar los datos. “No estoy diciendo que no sea cierto ni que no esté bien hecho, pero sí me genera dudas”, aclaró. Hasta el momento, el Municipio todavía no recibió la documentación requerida.

Borelli explicó además que el Municipio no tiene competencia para controlar las operaciones de compra y venta de tierras. Esas transferencias son registradas por la Dirección General de Inmuebles y, muchas veces, la comuna recién toma conocimiento cuando se actualiza la titularidad catastral para cuestiones tributarias.

La discusión se abrió a partir de un relevamiento que identificó a varios departamentos salteños por encima del porcentaje permitido de tierras rurales en manos extranjeras. En el caso de Cerrillos, Borelli anticipó que buscará contrastar esos datos con los registros oficiales antes de dar por confirmado el diagnóstico.