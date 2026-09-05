La Caldera: ampliarán la red de agua para cientos de vecinos de barrio Santiago Apóstol

La Provincia anunció una obra para regularizar y ampliar la red de agua en barrio Santiago Apóstol, en La Caldera, que alcanzará a cientos de vecinos de esa zona.

El presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, anticipó que los trabajos comenzarán en los próximos días. La próxima semana, representantes de la empresa mantendrán una reunión con los vecinos para explicar las tareas previstas y los plazos de ejecución.

La obra responde a un pedido que los residentes venían realizando desde hace tiempo y fue confirmada después de una reunión entre Jarsún, el intendente Diego Sumbay y representantes de la zona.

El titular de Aguas del Norte señaló además las dificultades actuales para sostener la obra pública y atribuyó ese escenario a las políticas nacionales.