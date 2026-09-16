Inició la vigésima edición Modelo de Naciones Unidas de Salta

El vicegobernador Antonio Marocco participó del acto de apertura del XX Modelo de Naciones Unidas de Salta, organizado por la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU), en el Centro de Convenciones.

La iniciativa celebra este año dos décadas de trayectoria en la provincia. Durante los próximos días, más de 600 estudiantes asumirán la representación de distintos Estados y organismos internacionales y pondrán en práctica herramientas de negociación, argumentación y diplomacia.



Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, la organización realizó una reseña de los 20 años del Modelo y recordó especialmente a Débora Walker, voluntaria y coordinadora de su primera edición, cuyo trabajo fue fundamental para el inicio y la consolidación de la propuesta en Salta. También se entregaron reconocimientos a autoridades y representantes de instituciones que acompañan la iniciativa.



En representación de OAJNU hicieron uso de la palabra la secretaria general del Modelo, Sofía Sánchez; los coordinadores generales Isaac Guzmán y Eugenia Zambrano; y la directora ejecutiva de OAJNU Salta, Selene Mosconi. También se dirigió a los estudiantes la licenciada Valentina Bianco, salteña que se desempeña en la Organización de las Naciones Unidas y que en años anteriores participó de OAJNU. Posteriormente hablaron los ministros de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún, y de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur.

Al cerrar la ronda de intervenciones, Marocco recordó su experiencia juvenil en organizaciones estudiantiles: “Fue allí donde aprendí que, cuando los jóvenes se organizan y participan, pueden transformar la realidad que los rodea”. Al mismo tiempo, alentó a los estudiantes a conservar la capacidad de reconocer las injusticias y a no aceptar como inevitable aquello que está mal.



Marocco también destacó la importancia de la palabra y la escucha como herramientas fundamentales para la vida democrática. En ese sentido, vinculó la experiencia del Modelo con su tarea al frente del Senado de Salta, el trabajo desarrollado en el Parlamento del Norte Grande y los encuentros que mantiene la Provincia con representantes de diferentes países.“Construir consensos no significa pensar todos igual ni renunciar a las propias convicciones. Significa encontrar aquello que podemos hacer juntos aun cuando mantenemos nuestras diferencias”, sostuvo.



El vicegobernador señaló que el desafío del Modelo consiste en representar países con culturas, historias e intereses diferentes, comprender sus realidades antes de hablar en su nombre y ejercitar la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Asimismo, remarcó que ninguna nación puede resolver por sí sola los grandes problemas del mundo actual.



Finalmente, convocó a los estudiantes a expresar sus ideas, escuchar de buena fe y convertir sus inquietudes en acciones concretas: “No pierdan nunca la capacidad de indignarse frente a la injusticia ni el deseo de transformar la realidad. El futuro no es algo que simplemente llega: es algo que se construye. Y esa construcción puede comenzar hoy, aquí, con la voz y la decisión de cada uno de ustedes”.

Estuvieron presentes el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, Mashur Lapad, y el senador provincial Roque Cornejo; el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Gastón Galíndez; la secretaria de Gobierno, Oriana Névora; el director general de la Agencia de la Juventud, Tane Da Souza; el concejal Gustavo Farquharson; la cónsul general de la República Federativa del Brasil, Cristina Alcione; el cónsul general de la República de Chile, consejero Cristian Oschilewski; el secretario académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta, Jesús Bertrés y la concejal Eliana Chuchuy.



También participaron legisladores provinciales, representantes del cuerpo consular, autoridades provinciales, municipales, universitarias y educativas, docentes, familias, integrantes y exintegrantes de OAJNU y las delegaciones participantes.