Más de 300 vecinos de Vicente Solá gestionaron trámites cerca de sus hogares

La Municipalidad de Salta llevó adelante una nueva jornada de atención descentralizada en el barrio Vicente Solá, permitiendo que las familias de la zona norte realicen trámites y consultas sin necesidad de trasladarse al centro de la ciudad. La actividad tuvo lugar en el Centro Vecinal, ubicado en la calle Mitre N.º 2498, donde se brindó asistencia integral a más de 300 vecinos.

Durante el encuentro, personal municipal brindó información sobre exención de impuestos, asesoramiento jurídico y previsional, gestión de licencias de conducir, cuidado ambiental, vacunación y castración con el equipo de Bienestar Animal.

La jornada contó con la participación de organismos provinciales como el Registro Civil, el Ente Regulador de Servicios Públicos y la Policía de Salta.

Norberto Montaño, presidente del Centro Vecinal, valoró el acompañamiento constante de la gestión: “Destacó la articulación del municipio, ya que no solo nos acerca estos servicios, sino que está presente de manera permanente con acciones como el arreglo de plazas y la mejora del alumbrado público en el barrio”.

Por su parte, los vecinos resaltaron la rapidez y la comodidad de la atención. Silvia Domínguez, residente de la zona desde hace cinco décadas, compartió su experiencia: “Brindan un muy buen servicio. En mi caso, me dieron una solución concreta y me orientaron para continuar con el camino de mi trámite”.