Una nueva muestra de los talleres municipales llega a la Casona de Castañares

La Municipalidad de Salta invita a disfrutar de una nueva muestra artística en la Casona Histórica de Castañares, donde los alumnos de los talleres municipales serán protagonistas de una jornada dedicada al arte, la creatividad y la expresión.

El encuentro se realizará este viernes 18 de septiembre, a partir de las 16 horas, en Avenida Houssay s/n, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada, los alumnos de los talleres de danza folclórica, percusión, reciclado, canto e instrumento que se dictan en esta histórica Casona compartirán con el público parte de lo aprendido durante el año.

La muestra contará con el acompañamiento de los profesores Rosa Tolaba, Claudio Ledesma, Laura González y David Moreyra, quienes llevan adelante estas propuestas de formación artística.

La invitación es abierta a toda la comunidad para compartir una tarde de arte y conocer el trabajo que se desarrolla en los talleres municipales.