Materno Infantil advierte más autolesiones y vulnerabilidad psíquica en niños y adolescentes

Desde el Hospital Público Materno Infantil advirtieron que en los últimos tiempos aumentaron las consultas vinculadas con autolesiones y situaciones de vulnerabilidad psíquica en niños y adolescentes.

El jefe del área de Psicología explicó que no necesariamente se trata en todos los casos de intentos de suicidio, sino de un abanico más amplio de situaciones que llegan cada vez con mayor frecuencia a los servicios de emergencia.

“Venimos notando un cierto incremento de las temáticas vinculadas, a veces no directamente al intento de suicidio, sino a hechos de autolesiones y condiciones subjetivas muy lábiles en la niñez y la adolescencia”, señaló.

Según describió, también aparecen pacientes con ideación suicida, aunque sin llegar necesariamente al acto, y niños que atraviesan situaciones de angustia sin encontrar un sostén suficiente en sus vínculos familiares o sociales.

Frente a esos casos, desde el hospital trabajan en el armado de redes y estrategias de tratamiento para brindar contención y seguimiento.

Las señales pueden aparecer fuera de casa

El profesional remarcó que generalmente el niño o adolescente no llega por iniciativa propia a pedir ayuda, sino que la situación es detectada por los adultos de su entorno.

Entre las señales mencionó cortes, episodios de angustia aguda, mensajes enviados a otras personas o expresiones vinculadas con ideas suicidas.

En ese punto destacó especialmente el papel de las escuelas.

“A veces no lo dicen en la casa, pero sí a un docente que es un referente o a un compañero, y de ahí pasa al docente”, explicó.

Por eso, consideró fundamentales tanto a la familia como a las instituciones educativas, porque muchas veces son los primeros espacios capaces de advertir que algo está ocurriendo y generar una intervención.

Un encuentro enfocado en infancia y adolescencia

La problemática será además uno de los ejes del segundo encuentro organizado por el área, que este año estará centrado específicamente en infancia y adolescencia.

La jornada llevará como eje los “desafíos clínicos actuales” y buscará abordar las problemáticas que atraviesan actualmente niños y adolescentes en Salta.

La convocatoria permanece abierta para profesionales interesados en presentar trabajos. Los requisitos y vías de contacto se encuentran disponibles a través de la página del Área Operativa Norte.

Desde el hospital consideran que el encuentro permitirá compartir experiencias, discutir estrategias de abordaje y fortalecer las redes de atención ante una problemática que, según advierten, aparece cada vez con mayor frecuencia.