Agua segura: distribuirán 1.700 bidones entre familias del norte salteño

Un primer cargamento de 1.700 bidones de 20 litros será distribuido entre familias de comunidades originarias y rurales del norte salteño para facilitar el traslado de agua segura desde los depósitos comunitarios hasta los hogares.

La subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, explicó que los recipientes forman parte de un proyecto que se desarrolla con el apoyo de UNICEF. Los bidones estarán destinados a familias que ya participan de la estrategia de alimentación preventiva y tratamiento comunitario de la desnutrición aguda.

En esas comunidades se instalaron previamente tinacos con capacidad para 700 litros destinados al almacenamiento de agua tratada. “Ahora ya completamos todo el circuito de agua segura con tinacos, con dispensers y ahora con el bidón de traslado”, señáló Dorigato.

De esta manera, los nuevos recipientes funcionarán como nexo entre los depósitos comunitarios y las viviendas. “Le va a permitir a la familia que un adulto saque el agua de los tinacos y la ponga en el dispenser para que los niños puedan tomar agua a libre demanda cuando tengan sed en cada uno de sus domicilios”, detalló la funcionaria.

La distribución alcanzará a comunidades y parajes de los departamentos incluidos en la emergencia sociosanitaria, entre ellos Rivadavia, San Martín y Orán.

Dorigato mencionó entre los lugares comprendidos por la estrategia a Alto de la Sierra, Santa Victoria Este, Tartagal y La Unión, además de otras comunidades pertenecientes a los departamentos alcanzados por la emergencia.