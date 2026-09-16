Kicillof sí, Sáenz no: Felicidad ya piensa en 2027

El Partido Felicidad comenzó a definir su estrategia electoral para 2027: descartó compartir un frente provincial con el espacio de Gustavo Sáenz y, en el escenario nacional, resolvió apostar por una candidatura presidencial de Axel Kicillof.

La posición fue planteada por el presidente de la fuerza, Mauro Sabbadini, quien en diálogo con N&N por Aries, explicó las definiciones adoptadas por la última asamblea partidaria.

Respecto de una eventual alianza con el oficialismo salteño, Sabbadini fue categórico: “En el plano provincial no existe posibilidad alguna de que encontremos para las elecciones provinciales la participación dentro de un mismo frente”.

El dirigente fundamentó la decisión en las diferencias que mantienen con la gestión provincial. “Tenemos modelos de gobierno de provincia totalmente opuestos”, afirmó, y mencionó discrepancias sobre la explotación de los recursos naturales, el rol de los sectores productivos y las políticas destinadas a pueblos originarios y mujeres.

Felicidad sí buscará conformar una alianza con otros sectores. Sin embargo, Sabbadini anticipó que el partido está dispuesto a competir por su cuenta si no encuentra un espacio que comparta su programa.

“En caso de no poder conformar un frente que respete ese plan de gobierno y nuestros principios y valores, saldríamos solos”, señaló.

La apuesta por Kicillof

En el plano nacional, la asamblea de Felicidad tomó otra definición: respaldar por unanimidad la precandidatura presidencial de Axel Kicillof.

Según Sabbadini, la decisión surgió después de analizar las distintas alternativas dentro del espacio político que el partido identifica como nacional, popular, humanista y progresista.

El respaldo, sin embargo, no implica condicionar una eventual construcción de unidad.

“Ojalá haya unidad y que esa candidatura de unidad sea encabezada por Axel”, expresó. Pero aclaró que, si Kicillof no fuera finalmente quien encabece una lista única, Felicidad igualmente acompañaría ese acuerdo.

“Si no la encabeza Axel y hay una lista de unidad, también estaremos allí para apoyar”, sostuvo.

En cambio, ante una eventual competencia interna, Sabbadini afirmó que su partido mantendrá el respaldo al gobernador bonaerense: “Nosotros estaremos acompañando la precandidatura de Axel”.

De esta manera, Felicidad empieza a marcar sus límites y alianzas rumbo a 2027: descarta compartir el armado provincial con Sáenz y apuesta por Kicillof en la discusión nacional.