Sáenz se reúne con Santilli por Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, iniciará este miércoles una ronda de reuniones con siete gobernadores en Casa Rosada, con dos temas centrales sobre la mesa: la aprobación del Presupuesto 2027 y la reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional, cuyo principal objetivo es suspender las PASO.

El primer encuentro está previsto para las 15 y tendrá participación del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, junto a Raúl Jalil, de Catamarca; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán.

La agenda continuará el jueves. Por la mañana, Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, recibirán al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. Luego será el turno de Leandro Zdero, de Chaco, y por la tarde se reunirá con Gustavo Melella, de Tierra del Fuego.

La Casa Rosada necesita respaldo de bloques provinciales y dialoguistas para avanzar con sus proyectos en el Congreso. En el caso del Presupuesto, el Ejecutivo pretende llevar la iniciativa al recinto durante octubre y confía en alcanzar acuerdos con gobernadores a partir de demandas vinculadas con obras, transferencias y partidas provinciales.

La discusión por las PASO

El otro frente es la reforma electoral. El Gobierno busca suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, aunque todavía necesita sumar votos en el Senado. La discusión también se mezcla con los armados electorales de 2027 y las posibles alianzas entre La Libertad Avanza y distintos oficialismos provinciales.

En el caso de los gobernadores del Norte aparece además la negociación por temas propios de las provincias. Salta, Jujuy y Catamarca vienen reclamando decisiones sobre subsidios, obras e infraestructura, mientras buscan separar formalmente esas demandas de la discusión electoral.

Así, Santilli concentrará en apenas 24 horas una serie de encuentros que servirán para medir hasta dónde los gobernadores están dispuestos a acompañar la agenda legislativa de Milei y qué pedirán a cambio para sus provincias.