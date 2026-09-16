Salta se suma a la Marcha de la Bronca con una concentración en Plaza 9 de Julio

Más de 15 organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos participarán este sábado de la denominada Marcha de la Bronca en la ciudad de Salta.

La concentración está prevista para las 17 en Plaza 9 de Julio y formará parte de una jornada que tendrá expresiones en distintos puntos del país.

En diálogo con N&N por Aries, el dirigente del Partido Obrero Claudio Del Plá explicó que entre los convocantes aparecen distintas corrientes de izquierda, organismos de derechos humanos, organizaciones feministas y de diversidad, agrupaciones de jubilados, la Asociación Argentina de Actores y médicos de cabecera del PAMI.

Según señaló, el objetivo es reunir en una misma movilización distintos reclamos sociales y laborales y dar continuidad a otras protestas desarrolladas durante el año.

“La lucha es ahora”, sostuvo Del Plá, quien planteó que la convocatoria pretende ir más allá de una expresión de descontento y avanzar hacia un esquema de protestas contra las políticas del Gobierno nacional y provincial.