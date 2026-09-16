El PJ salteño convocó a su Congreso a sesión extraordinaria en octubre

El Partido Justicialista de Salta convocó a una sesión extraordinaria de su Congreso Provincial para el 10 de octubre, en una nueva instancia del funcionamiento partidario tras la normalización concretada en agosto.

La reunión se realizará desde las 10 en Zuviría 938, bajo modalidad mixta, presencial y remota. Entre los principales puntos del orden del día figura la asunción de los congresales electos el 27 de julio y la designación de los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso Provincial.

Julio Argentino San Millán asumió como presidente del PJ salteño el 12 de agosto, en un acto que marcó el cierre del proceso de normalización y de la intervención partidaria.

El Congreso deberá avanzar además con la designación de tres integrantes de la Comisión de Poderes, dos apoderados partidarios y los miembros del Tribunal de Disciplina. También se prevé la lectura y aprobación del acta anterior y la elección de dos congresales para firmar el acta de la sesión.

La convocatoria fue dispuesta por el Consejo Provincial del PJ Distrito Salta y lleva la firma de Julio Argentino San Millán, presidente del partido.