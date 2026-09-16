Presupuesto 2027: Moreno pidió paciencia y aseguró que “va a haber obra pública”

El diputado nacional por La Libertad Avanza Julio Moreno defendió el proyecto de Presupuesto 2027 y sostuvo que no habrá déficit fiscal y reconoció que sectores como la construcción y el comercio fueron los más golpeados en materia de empleo.

En diálogo con Aries, Moreno sostuvo que las cuentas públicas de años anteriores estaban condicionadas por el déficit y aseguró que el objetivo del actual Gobierno es evitar volver a ese esquema. “Fundamentalmente no va a ser un presupuesto político, se va a mantener al límite”, afirmó.

El planteo coincide con la presentación realizada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que el Gobierno proyecta alcanzar en 2027 un cuarto año consecutivo de superávit financiero. El proyecto enviado a Diputados estima además un crecimiento del PBI del 4%.

“El crecimiento es lento”

Moreno admitió que la recuperación todavía no tiene la velocidad suficiente para impactar de la misma manera en toda la economía. “No es un gran crecimiento, pero sí va acompañando”, señaló, y agregó que el proceso requiere tiempo.

“El crecimiento se está dando, es lento y se va dando de a poco. Hay sectores que sí tienen avances”, expresó.

Entre las actividades que destacó mencionó energía y las inversiones que podrían llegar a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Para el legislador, el modelo económico debe ser evaluado en un horizonte de varios años y no únicamente por los resultados inmediatos. “Los cambios no son de un año para el otro, sino cambios graduales”, sostuvo.

Construcción y comercio, los sectores golpeados

Consultado específicamente por la pérdida de puestos de trabajo en la construcción y el comercio, Moreno reconoció las dificultades.

“Eso lo tenemos claro”, respondió.

Sin embargo, consideró que el nuevo esquema económico producirá transformaciones entre sectores y planteó que algunas actividades deberán adaptarse.

“Hay algunos que van a ser beneficiados y otros que van a tener que agiornarse al nuevo proyecto económico y político”, afirmó.

Su análisis aparece en momentos en que la reducción del gasto nacional tuvo entre sus componentes relevantes el recorte de transferencias a provincias y obra pública durante los últimos años.

¿Habrá obras para Salta?

Otro de los puntos de la entrevista estuvo centrado en qué lugar tendrá Salta dentro del Presupuesto 2027.

Moreno explicó que los legisladores todavía se encuentran analizando las planillas del proyecto y afirmó que existen obras contempladas para el próximo ejercicio.

“Hay obras públicas, va a haber obras públicas”, aseguró.

Sin embargo, durante la entrevista precisó a grandes rasgos cuáles serán las obras destinadas específicamente a Salta pero sin identificar los montos asignados.

El Gobierno nacional anticipó que incorporaría al Presupuesto proyectos viales, de agua y saneamiento reclamados por distintas provincias en el marco de las negociaciones con gobernadores y bloques legislativos.

Moreno cerró su análisis con un pedido de paciencia frente al rumbo económico.

“Seamos optimistas, este progreso va a llegar”, afirmó, y reiteró que el esquema impulsado por el Gobierno requiere más tiempo para mostrar resultados.

Ahora el Presupuesto deberá atravesar su discusión en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo tendrá que defender tanto las proyecciones macroeconómicas como la distribución de recursos y obras para cada provincia.