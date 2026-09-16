Empleo, salarios y vivienda: Del Plá cuestionó el impacto del ajuste de Milei en Salta

La situación del empleo, los salarios y el acceso a la vivienda en Salta concentró buena parte de las críticas de Claudio Del Plá en N&N por Aries, donde cuestionó tanto la política económica nacional como las decisiones del Gobierno provincial.

El dirigente del Partido Obrero aseguró que desde fines de 2023 “se perdieron 15 mil puestos de trabajo en blanco y 517 empresas” en la provincia y sostuvo que los salarios de los empleados públicos quedaron muy por debajo de la evolución de los precios.

“El salario de los empleados públicos cayó un 40%”, afirmó Del Plá, al señalar que los aumentos otorgados durante el período no habrían acompañado los índices inflacionarios.

Para el dirigente, la situación laboral forma parte de un escenario económico más amplio que también alcanza a la política habitacional.

“No hay plan de vivienda, no hay plan de urbanización, no hay nada”, resumió al referirse a la situación habitacional de la provincia.

Críticas al Gobierno provincial

Del Plá también rechazó que la Provincia pueda presentarse únicamente como perjudicada por las decisiones económicas de Nación.

“Sáenz festejó la sanción de la reforma laboral”, expresó, y aseguró que el gobernador “festeja en general el ajuste del Estado”.

Según su interpretación, el Ejecutivo salteño acompañó políticas nacionales cuyas consecuencias luego repercutieron sobre las cuentas provinciales.

El dirigente también cuestionó el destino de los últimos créditos obtenidos por la Provincia. Señaló que se tomaron dos financiamientos por alrededor de 200 millones de dólares y vinculó parte de esas inversiones con infraestructura destinada al desarrollo minero.

Minería: más exportaciones, pero sin más empleo

Del Plá utilizó además la actividad minera para plantear una contradicción entre el crecimiento de las exportaciones y su impacto sobre el mercado laboral.

“El primer semestre del año pasado tuviste 200 millones de dólares de exportaciones y ahora tenés 500 millones de dólares de exportaciones y el empleo en la minería no se movió”, afirmó.

Para el dirigente, ese contraste demuestra que el incremento de la actividad no necesariamente se traduce en una creación proporcional de puestos de trabajo.

La reforma laboral y los convenios

Otro de los puntos abordados fue la aplicación de la reforma laboral. Del Plá señaló que sus efectos comenzarán a observarse progresivamente a través de cambios en los convenios colectivos.

“Se están revisando mil convenios colectivos de trabajo”, afirmó, y cuestionó el papel que tendrán las conducciones sindicales en esas negociaciones.

Para Del Plá, empleo, salarios, vivienda y reforma laboral forman parte de un mismo escenario económico y social que requiere una respuesta conjunta de los sectores afectados.