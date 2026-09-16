Presupuesto 2027: Nación proyecta para Salta obras sobre la Ruta 40 por más de $30 mil millones

El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 incluye para Salta una obra de mantenimiento sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre Abra del Acay y San Antonio de los Cobres.

Según informó Noticias Argentinas, el Gobierno nacional incorporó en el proyecto de ley alrededor de 67 obras distribuidas en distintas provincias, financiadas mediante recursos del Tesoro, créditos internacionales y otros mecanismos específicos.

Para Salta, el listado contempla el Sistema Modular de Mantenimiento de la Ruta Nacional 40, entre Abra del Acay y San Antonio de los Cobres, con un importe total a devengar de $30.613.305 miles, equivalente a unos $30.613 millones.

La cifra, sin embargo, no implica que la totalidad del monto vaya a ejecutarse durante 2027. El esquema incluido en el Presupuesto autoriza compromisos plurianuales, por lo que parte de los fondos puede devengarse durante el próximo año y el resto distribuirse en ejercicios posteriores hasta finalizar los trabajos.

La iniciativa sobre la Ruta 40 aparece dentro de un paquete nacional que incluye obras viales, ferroviarias, judiciales, energéticas, sanitarias y de infraestructura en diferentes puntos del país.

En provincias vecinas también aparecen proyectos de mayor escala. Tucumán, por ejemplo, tiene contemplada la construcción del Acueducto Vipos por más de $148 mil millones, mientras que Jujuy figura con trabajos sobre las rutas 40, 52 y 34, además de un financiamiento de hasta US$250 millones para las plantas Cauchari Solar IV y V.

El proyecto deberá ahora atravesar el debate parlamentario, por lo que las partidas y obras incluidas todavía forman parte de una propuesta presupuestaria y no de una ejecución definitivamente aprobada.