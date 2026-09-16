ARCA cambia desde octubre cómo se pagan las cuotas impositivas de $100 millones o más

ARCA modificó el mecanismo de pago para las cuotas de planes de facilidades iguales o superiores a $100 millones, que deberán poder cancelarse mediante débito directo en cuenta bancaria.

El cambio fue dispuesto mediante la Resolución General 5896/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y comenzará a regir el 1 de octubre.

Hasta ahora, para cuotas de ese monto o en situaciones donde no pudiera procesarse el débito directo, la normativa establecía la utilización de una transferencia electrónica de fondos. ARCA explicó que las modificaciones en los sistemas bancarios permiten ampliar la operatoria de débito directo.

A partir del cambio, quienes tengan cuotas iguales o superiores a $100 millones deberán verificar que la CBU declarada ante el organismo esté correctamente registrada y seleccionada en “Mis Facilidades”.

La nueva modalidad comenzará a aplicarse desde el 1 de octubre de 2026.