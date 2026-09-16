Nuevo estatuto para la SIDE: cambian ascensos, carrera y régimen interno

El Gobierno nacional aprobó un nuevo Estatuto para el Personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), con el objetivo de reorganizar la carrera de quienes integran el sistema de inteligencia nacional.

La medida fue dispuesta mediante el Decreto 1021/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. El texto sostiene que el nuevo régimen deberá ordenar aspectos como ingreso, promoción, capacitación, remuneraciones, categorías y disciplina del personal.

La decisión se inscribe en la reorganización del sistema de inteligencia, bajo cuya órbita funcionan actualmente el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia Nacional de Contrainteligencia, el Centro Nacional Antiterrorismo, la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la Inspectoría General de Inteligencia.

Entre los argumentos oficiales aparece la necesidad de establecer una carrera basada en criterios técnicos, profesionalización, capacitación permanente y una relación proporcional entre responsabilidades y remuneraciones.