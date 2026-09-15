Consumo en caída: los argentinos comen casi cinco kilos menos de carne que hace un año

El consumo de carne vacuna volvió a retroceder en Argentina y, en agosto, se ubicó 9,5% por debajo del nivel registrado un año atrás, lo que equivale a casi 5 kilos menos por persona al año.

De acuerdo con Agencia Noticias Argentinas, sobre datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo per cápita promedio de los últimos doce meses se ubicó en 46 kilos anuales, 4,9 kilos menos que en agosto de 2025.

La caída coincide con una fuerte suba de precios. El rubro carnes y derivados acumuló un incremento interanual del 42,3%, frente a una inflación general del 33,7%. Si se consideran únicamente los cortes vacunos, el aumento llegó al 51,2%.

Entre los principales cortes, la carne picada común aumentó 52,7%, el asado 52,1%, el cuadril 51,9%, la nalga 50% y la paleta 49% durante el último año. En contraste, el pollo tuvo un incremento del 24,2%.

Mientras el mercado interno se contrajo, las exportaciones siguieron el camino inverso: durante los primeros ocho meses de 2026, los envíos de carne al exterior crecieron 6,5% interanual, impulsados principalmente por mayores ventas a Estados Unidos.