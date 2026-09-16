Cambian las exigencias para los aires acondicionados que se vendan en el país

Energía elevó el estándar mínimo de eficiencia para equipos de hasta 10,5 kW. La aplicación no será inmediata y deberá definirse un calendario.
 
Argentina16/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Los nuevos equipos de aire acondicionado alcanzados por la normativa nacional deberán cumplir un estándar de eficiencia energética más exigente antes de poder comercializarse.

La Secretaría de Energía dispuso el cambio mediante la Resolución 242/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La norma eleva el Índice de Eficiencia Energética Estacional exigido para determinados equipos de hasta 10,5 kW desde un valor superior a 5,60 hasta más de 8,50.

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En términos prácticos, la medida apunta a que los equipos que lleguen al mercado consuman menos energía para brindar la misma capacidad de refrigeración. La resolución menciona, entre otros factores, el avance de la tecnología inverter y su capacidad para reducir ciclos de encendido y picos de demanda eléctrica.

Sin embargo, el nuevo requisito no comenzará a exigirse de manera inmediata. La Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos deberá fijar la fecha de implementación y podrá establecer un cronograma por etapas.

La resolución entra en vigencia al día siguiente de su publicación, pero la exigencia técnica del nuevo índice quedará supeditada a ese calendario.

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