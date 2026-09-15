La pobreza habría crecido en 1,7 millones de personas durante el primer semestre

La pobreza en Argentina habría aumentado durante el primer semestre de 2026, con unas 1,7 millones de personas más bajo esa condición y un quiebre de la tendencia descendente registrada durante los períodos anteriores.

De acuerdo con Agencia Noticias Argentinas, la estimación corresponde a la consultora ExQuanti, que elaboró sus cálculos sobre datos del INDEC y proyectó que la cantidad de personas en situación de pobreza alcanzaría los 15,1 millones. Entre octubre de 2025 y junio de este año, la consultora calcula un incremento acumulado de 2,9 millones de personas.

Otras mediciones privadas también anticipan un deterioro. El nowcast de la Universidad Torcuato Di Tella proyectó una tasa de pobreza del 31,6% para el primer semestre, frente al 28,2% del segundo semestre de 2025, mientras que el Observatorio de la Deuda Social de la UCA estimó un 30% durante los primeros tres meses de 2026.

El dato definitivo será conocido el jueves 24 de septiembre, cuando el INDEC publique la medición oficial correspondiente al primer semestre del año. En 2025, el indicador oficial había cerrado en 28,2%, después de ubicarse en 31,6% durante la primera mitad de ese año.