Tras el Milagro, el centro amaneció limpio y volvió a la normalidad

La multitud quedó atrás y la Plaza 9 de Julio comenzó este miércoles a recuperar su fisonomía habitual después de las jornadas centrales del Milagro.

Durante Pelo & Barba por Aries se constató que el principal paseo del centro salteño amaneció prácticamente sin residuos. Un camión de Agrotécnica Fueguina retiraba las últimas bolsas acumuladas en los contenedores, mientras barrenderos y placeros terminaban los detalles del operativo.

Dentro del sector enrejado se había acumulado una importante cantidad de basura y durante la mañana se trabajaba con esponjas, escobas y detergente para retirar residuos y manchas.

La Municipalidad informó que durante toda la celebración desplegó un operativo especial de higiene urbana, que se reforzó una vez finalizada la Procesión. Las tareas se concentraron especialmente en el parque 20 de Febrero, el recorrido de la procesión, la Plaza 9 de Julio y el parque San Martín, donde funcionó la Feria del Milagro.

El dispositivo se había iniciado con la Novena e incluyó las inmediaciones de la Catedral y los principales puntos de ingreso de peregrinos. Después de la jornada central, los equipos municipales intensificaron los trabajos para recuperar los espacios que habían concentrado mayor cantidad de personas.

Después de días marcados por peregrinos, procesiones y una circulación extraordinaria de personas por el casco histórico, la postal era completamente distinta: veredas despejadas, espacios públicos ordenados y la Plaza 9 de Julio volviendo, de a poco, a su vida cotidiana.