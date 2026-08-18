El fin de semana largo dejó más de 2.200 millones de pesos en la ciudad

La ciudad de Salta registró la llegada de 8.682 turistas durante el fin de semana largo en conmemoración del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, logrando una ocupación hotelera promedio del 59%.

De acuerdo con los datos del Observatorio de Turismo municipal, el movimiento generado entre el 14 y el 17 de agosto representó un impacto económico estimado de $2.247.908.350 para el sector local.

La agenda del fin de semana combinó competencias deportivas como la final del Duatlón Regional, actividades culturales como “Música por el Camino de la Fe” y el ciclo “Expresarte”, además de festejos por el Día del Niño con acceso gratuito para menores de 12 años en el Teleférico San Bernardo.

Para la contención y guía de los visitantes, la Brigada de Anfitriones Turísticos desplegó operativos en puntos clave de la capital. Las propuestas recreativas y gastronómicas completaron una oferta que impulsó el flujo vehicular y la actividad comercial en los corredores turísticos de la ciudad.