Milagro 2026: Salta registra buenas reservas y crece la expectativa turística

La celebración del Señor y la Virgen del Milagro comienza a sentirse también en el movimiento turístico de Salta, con buen nivel de reservas y expectativas positivas en el sector hotelero para los días centrales de la festividad.

Fernando García Soria, responsable de Turismo de la Municipalidad de Salta, señaló en Pelo y Barba por Aries, que el Milagro constituye un fenómeno religioso y cultural, pero también uno de los principales acontecimientos turísticos de la ciudad. En ese marco, el municipio trabaja junto al Arzobispado en iniciativas vinculadas al turismo religioso y al denominado Camino del Milagro.

“Notamos muy buenas expectativas y muchas reservas”, sostuvo García Soria. Explicó que este año la ubicación de las fechas posteriores a un fin de semana favorece el movimiento de personas desde distintos puntos de Salta, provincias vecinas y destinos más alejados.

Uno de los datos que llamó la atención fue el interés proveniente del Litoral, especialmente de Misiones y Corrientes. Para el funcionario, el fervor que genera la celebración posiciona a Salta como un destino de referencia dentro del turismo religioso.

“Nos muestra al mundo como un ícono religioso”, afirmó. García Soria consideró que la fe constituye uno de los principales recursos turísticos de la ciudad y que el Milagro ocupa un lugar central dentro de esa identidad.

Durante los días principales de la celebración, agregó, la ciudad se transforma y abre sus puertas a peregrinos y visitantes. En la última edición se registró alrededor de un 70% de ocupación hotelera, mientras que para este año el sector trabaja con optimismo ante el nivel de consultas y reservas.

Desde Turismo esperan que el movimiento no se limite a los actos religiosos y que quienes lleguen por el Milagro también recorran la ciudad, consuman servicios y conozcan otros atractivos, consolidando a la festividad como uno de los acontecimientos de mayor impacto turístico del calendario salteño.