“Es una esperanza para el país”: turistas llegaron a Salta para conocer el Milagro

El Milagro también empieza a mostrar su impacto turístico en el centro salteño. Visitantes provenientes de Córdoba y La Rioja llegaron a la ciudad para vivir por primera vez la celebración y acompañar la llegada de peregrinos a la Catedral.

En diálogo con Qué Domingo por Aries desde la Plaza 9 de Julio, dos turistas cordobesas contaron que arribaron el viernes y que su viaje estuvo motivado por las referencias que recibieron de familiares, conocidos y por la difusión de la fiesta en los medios. “Por todos lados sale el Milagro”, explicaron.

La experiencia, aseguraron, superó sus expectativas. “Qué lindo Salta. Hermosa, y la gente buenísima, muy amable. Estoy encantada con la gente”, expresó una de ellas.

Al observar la llegada de las columnas de peregrinos, resumieron la escena con una definición: “Muy emocionante, una esperanza para el país, porque esta fe nos tiene que sacar adelante”. También anticiparon que buscarán participar de la Procesión del martes.