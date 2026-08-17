San Lorenzo celebró a su patrono con doma, folclore y una multitud en Los Ceibos

Miles de vecinos y turistas participaron del tradicional Festival de la Doma y el Folclore, que reunió más de 50 montas y una extensa cartelera musical.
Turismo17/08/2026

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San Lorenzo vivió una jornada multitudinaria por las celebraciones en honor a San Lorenzo Mártir, con una nueva edición del Festival de la Doma y el Folclore en el Complejo Deportivo Los Ceibos. La propuesta combinó jineteada, música y actividades para las familias.

Uno de los principales atractivos estuvo en el campo de destrezas, donde se realizaron más de 50 montas con tropillas llegadas desde distintos puntos del país. La celebración contó además con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz y del intendente Manuel Saravia.

La música tuvo un lugar central con El Chaqueño Palavecino, Ahyre, Las Voces de Orán, Franco Barrionuevo, LBC y Euge Quevedo y Tunay, además de artistas sanlorenceños. El predio sumó un patio gastronómico y una feria de artesanos locales.

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