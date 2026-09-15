“El Papa León también los ama”: el mensaje que el nuncio trajo a los salteños en el Milagro

El nuncio apostólico en Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, presidió este martes la Misa Estacional por la Solemnidad del Señor del Milagro y llevó a los salteños un mensaje que, según contó, le fue confiado personalmente por el papa León XIV.

Desde el atrio de la Catedral Basílica, Banach recordó que en junio tuvo la oportunidad de encontrarse con el Pontífice en el Vaticano y reveló qué le pidió transmitir.

“Él me confió dos mensajes para ustedes. El primero: Dios los ama. El segundo: el Papa León también los ama”, expresó ante los fieles.

El representante personal del Santo Padre en Argentina agregó que León XIV asegura a los fieles su “cercanía espiritual y paternal”, además de sus oraciones, y los llamó a crecer en la fe, el amor y la misericordia de Dios.

La celebración tuvo lugar en el atrio de la Catedral y contó con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, entre ellas la vicepresidenta Victoria Villarruel y el gobernador Gustavo Sáenz.

Durante la homilía, Banach también puso el foco en el significado del Pacto de Fidelidad que los salteños renuevan cada año con el Señor y la Virgen del Milagro, y sostuvo que la celebración es una de las manifestaciones de fe más importantes de la provincia.